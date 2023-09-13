Ереван, 13 сентября, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Правительство Армении намерено ратифицировать Римский статут так называемого Международного уголовного суда (МУС) в полном объеме, и этот процесс никак не связан с Россией, заявил 13 сентября в ходе своего выступления в парламенте страны премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Правительство направило Римский статут (на ратификацию. — Прим. ред.) в парламент. У нас есть политическое решение ратифицировать его в полном объеме. Это не направлено против России, это связано с вопросами нашей безопасности», — сказал Пашинян.

Ранее он отмечал, что власти Армении намерены обратиться в МУС и привлечь Азербайджан к ответственности за действия, противоречащие, по мнению Армении, международному праву. Актуальность ратификации связана с ситуацией на границе с Азербайджаном, сказал премьер Армении.

Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации парламентом страны Римского статута МУС, Москва будет выстраивать дальнейшие действия, исходя из ответа армянской стороны, заявила 5 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В марте 2023 года МУС опубликовал информацию о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в якобы незаконном перемещении лиц с Украины. Решения МУС не имеют для России правовых последствий, указала Захарова, Россия не участвует в Римском статуте МУС и обязательств по нему не несёт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что Москва не признает МУС и его юрисдикцию. Песков отметил, что этот, ни иные международные судейские органы долгое время не обращали внимания на разрушение мирной инфраструктуры и убийства мирных граждан, которые Украина устроила в Донбассе.

Армения ничего не выиграет от ратификации Римского статута, она лишь подорвёт взаимоотношения с Россией, а пытаясь действовать в рамках МУС против Азербайджана из-за ситуации с Нагорным Карабахом, может вызвать обвинения и против себя, отмечала в беседе с ИА Регнум юрист по международному праву Мария Ярмуш.