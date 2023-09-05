Москва, 5 сентября, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации парламентом страны Римского статута так называемого Международного уголовного суда (МУС). Москва будет выстраивать дальнейшие действия, исходя из ответа армянской стороны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственные флаги России и Армении

«Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счёт и будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана», — сказала Захарова.

1 сентября правительство Армении направило в Национальное собрание законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, который обяжет республику выдавать подозреваемых по запросу этого органа. Ереван объяснил своё решение присоединиться к МУС тем, что это якобы позволит поднять вопрос об «агрессии и военных преступлениях Азербайджана против Армении на территории Нагорного Карабаха».

Юрист по международному праву Мария Ярмуш в беседе с ИА Регнум отметила, что Армения ничего не выиграет от ратификации Римского статута, но зато подорвёт взаимоотношения с Россией. При этом, пытаясь действовать в рамках МУС против Азербайджана из-за ситуации с Нагорным Карабахом, может вызвать обвинения и против себя. Юрист допустила, что Ереван получил именно со стороны западных стран некие намёки или советы присоединиться к МУС.

17 марта МУС в Гааге опубликовал информацию о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в якобы незаконном перемещении лиц с Украины.

Решения МУС не имеют для России последствий с правовой точки зрения, указала тогда официальный представитель МИД Мария Захарова. Россия не участвует в Римском статуте Международного уголовного суда и обязательств по нему не несёт. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что Москва не признает МУС и его юрисдикцию. При этом Песков подчеркнул, что ни международные судейские органы, ни иные члены международного сообщества долгое время не обращали внимания на разрушение мирной инфраструктуры и убийства мирных граждан, которые Украина устроила в Донбассе.