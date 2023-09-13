Москва, 13 сентября, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Выплата компенсаций коснётся всех военных пенсионеров, которые поступили на службу после начала спецоперации или были призваны по мобилизации. Об этом сообщила заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова.

РИА Новости/Евгений Биятов

Президент России Владимир Путин 11 сентября подписал указ, устанавливающий выплату мобилизованным либо заключившим контракт для участия в спецоперации военным пенсионерам ежемесячной компенсации военной пенсии.

Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова пояснила, что это позволит Минобороны РФ выплатить компенсацию военным пенсионерам за весь период с момента их повторного поступления на военную службу и приостановления пенсионных выплат.

Она уточнила, что компенсация будет выплачена в 100 процентном размере пенсии и произведена в срок выплаты денежного довольствия за октябрь 2023 года и далее ежемесячно.

Замглавы Минобороны РФ добавила, что выплата этой компенсации коснётся всех военных пенсионеров, которые поступили на военную службу после начала СВО либо были призваны в рамках частичной мобилизации.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья добровольцев, которые участвуют в спецоперации на Украине. Страховая выплата семье в случае гибели добровольца установлена в размере 3,13 млн рублей, при получении инвалидности она составит до 2,3 млн рублей, при получении ранения или увечья — до 313 тыс. рублей.

Правительство России в августе 2023 года упростило порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военнослужащих. Для получения страховки достаточно предоставить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части. Новые правила также касаются родственников военнослужащих, погибших в ходе военных сборов, и родных сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, погибших при исполнении служебного долга.