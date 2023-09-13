Минобороны сообщило порядок выплат компенсаций военным пенсионерам в СВО
МО РФ: участвующие в СВО военные начнут получать компенсации пенсий с октября
Москва, 13 сентября, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Выплата компенсаций коснётся всех военных пенсионеров, которые поступили на службу после начала спецоперации или были призваны по мобилизации. Об этом сообщила заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова.
Президент России Владимир Путин 11 сентября подписал указ, устанавливающий выплату мобилизованным либо заключившим контракт для участия в спецоперации военным пенсионерам ежемесячной компенсации военной пенсии.
Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова пояснила, что это позволит Минобороны РФ выплатить компенсацию военным пенсионерам за весь период с момента их повторного поступления на военную службу и приостановления пенсионных выплат.
Она уточнила, что компенсация будет выплачена в 100 процентном размере пенсии и произведена в срок выплаты денежного довольствия за октябрь 2023 года и далее ежемесячно.
Замглавы Минобороны РФ добавила, что выплата этой компенсации коснётся всех военных пенсионеров, которые поступили на военную службу после начала СВО либо были призваны в рамках частичной мобилизации.
Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья добровольцев, которые участвуют в спецоперации на Украине. Страховая выплата семье в случае гибели добровольца установлена в размере 3,13 млн рублей, при получении инвалидности она составит до 2,3 млн рублей, при получении ранения или увечья — до 313 тыс. рублей.
Правительство России в августе 2023 года упростило порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военнослужащих. Для получения страховки достаточно предоставить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части. Новые правила также касаются родственников военнослужащих, погибших в ходе военных сборов, и родных сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, погибших при исполнении служебного долга.