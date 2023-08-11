Москва, 11 августа, 2023, 19:44 — ИА Регнум. Правительство упростило порядок предоставления страховых выплат в случае гибели военнослужащих. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Для выплаты страховой компенсации в случае гибели военного устанавливается срок в 30 дней», — сообщили в пресс-службе кабмина.

Теперь для получения страховки достаточно предоставить справку установленной формы о смерти военнослужащего, выданную в воинской части, а дожидаться выдачи официального медицинского свидетельства о смерти не нужно.

Кроме того, документ касается родственников военнослужащих, погибших в ходе военных сборов, и родных сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы, погибших при исполнении служебного долга.

Как сообщало ИА Регнум, в мае президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим спасательных воинских формирований, сотрудникам Государственной противопожарной службы, работникам МЧС России.

Согласно указу, в случае гибели вышеуказанных сотрудников, военнослужащих и работников, выполняющих задачи в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, на Украине в период проведения спецоперации, либо их смерти до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы, увечья или заболевания, полученных ими при выполнении таких задач, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей. В случае увечий осуществляется единовременная выплата в размере 3 млн рублей.