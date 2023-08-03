Москва, 3 августа, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья добровольцев, которые участвуют в спецоперации на Украине. Соответствующий документ опубликован августа на портале нормативно-правовых актов.

Андрей Рубцов/ТАСС

Речь в документе идёт о добровольцах в периоды мобилизации, военного положения, военного времени, при возникновении вооружённых конфликтов, проведении контртеррористических операций, а также при использовании армии за пределами России.

Страховая выплата семье в случае гибели добровольца установлена в размере 3,13 млн рублей. При получении инвалидности — более 2,3 млн рублей инвалидам I группы, более 1,5 млн рублей — II группы, около 783 тыс. рублей — III группы.

При получении тяжёлого ранения или увечья размер страховой выплаты составит более 313 тыс. рублей, лёгкого ранения — около 78 тыс. рублей.

Также определяется и ряд случаев, когда компенсация не будет выплачиваться. Так, в компенсации будет отказано, если страховой случай наступил из-за алкогольного или наркотического опьянения, а также в некоторых других случаях, в том числе при умышленном нанесении вреда своему здоровью.

В указе отмечается, что размер компенсаций будет индексироваться одновременно с индексацией страховых выплат для военных.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления, которые определяют правила выдачи удостоверений ветеранов боевых действий защитникам Донбасса и бойцам, которые заключали контракты с организациями, содействующими ВС России, в том числе частными.

Правила были приняты в ускоренном режиме и позволят оказать помощь огромному количеству людей — тем, кто защищал Донбасс с 2014 года, а также имеющим контракты с частными военными компаниями, отмечала глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.