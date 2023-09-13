Москва, 13 сентября, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Евросоюз решил продлить на шесть месяцев — до 15 марта 2024 года — индивидуальные санкции в отношении России, сообщил 13 сентября Совет ЕС.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на шесть месяцев, до 15 марта 2024 года», — отмечается в сообщении.

Также отмечается, что ЕС принял решение снять санкции с четверых граждан России.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Евросоюз решил не продлевать санкции в отношении бизнесмена Григория Берёзкина, бывшего главы Ozon Александра Шульгина и предпринимателя Фархада Ахмедова.

Также 13 сентября сообщалось, что суд ЕС отклонил иск российского предпринимателя Виктора Рашникова, который требовал исключить его из санкционных списков Евросоюза. Власти ЕС включили предпринимателя и Магнитогорский металлургический комбинат, владельцем которого он является, в санкционный список в марте 2022 года. В августе 2022 года санкции против бизнесмена ввели и власти США.

В июле 2022 года Рашников обвинил власти ЕС в нарушении своих прав. Тогда же стало известно, что в мае того же года предприниматель подал иск в суд ЕС.

Как передавало ИА Регнум, в феврале 2023 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что многие российские бизнесмены после распада СССР выбрали наиболее простой путь обогащения, ориентируясь на Запад, а теперь столкнулись с тем, что их активы начали арестовывать.

Президент призвал бизнесменов создавать новый бизнес на родине, а не пытаться вернуть уже потерянные деньги. Он также напомнил, что предупреждал предпринимателей, которые «замучаются пыль глотать», когда их активы на Западе будут изъяты, это предсказание сбылось, констатировал президент.