Брюссель, 13 сентября, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Суд ЕС отклонил иск российского предпринимателя Виктора Рашникова, который требовал исключить его из санкционных списков Евросоюза, сообщает 13 сентября ТАСС.

РИА Новости/Валерий Шарифулин Виктор Рашников

«Иск Рашникова отклонить, возложить на него обязанность по оплате судебных расходов», — сказано в решении суда.

Рашников является основным акционером и главой совета директоров Магнитогорского металлургического комбината, одного из крупнейших мировых производителей стали. В 2022 году эксперты оценивали его состояние в 6,6 млрд долларов.

Власти ЕС включили предпринимателя и комбинат в санкционный список в марте 2022 года. В августе 2022 года санкции против бизнесмена ввели и власти США.

В июле 2022 года Рашников обвинил власти ЕС в нарушении своих прав. Тогда же стало известно, что в мае того же года предприниматель подал иск в суд ЕС.

Включение Магнитогорского металлургического комбината в санкционный список США является чувствительной для российской металлургии мерой, поскольку у ведущего предприятия отрасли ухудшились экспортные возможности, отмечала в беседе с корреспондентом ИА Регнум руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.