Суд ЕС отказался снять санкции с владельца ММК Рашникова
Брюссель, 13 сентября, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Суд ЕС отклонил иск российского предпринимателя Виктора Рашникова, который требовал исключить его из санкционных списков Евросоюза, сообщает 13 сентября ТАСС.
«Иск Рашникова отклонить, возложить на него обязанность по оплате судебных расходов», — сказано в решении суда.
Рашников является основным акционером и главой совета директоров Магнитогорского металлургического комбината, одного из крупнейших мировых производителей стали. В 2022 году эксперты оценивали его состояние в 6,6 млрд долларов.
Власти ЕС включили предпринимателя и комбинат в санкционный список в марте 2022 года. В августе 2022 года санкции против бизнесмена ввели и власти США.
В июле 2022 года Рашников обвинил власти ЕС в нарушении своих прав. Тогда же стало известно, что в мае того же года предприниматель подал иск в суд ЕС.
Включение Магнитогорского металлургического комбината в санкционный список США является чувствительной для российской металлургии мерой, поскольку у ведущего предприятия отрасли ухудшились экспортные возможности, отмечала в беседе с корреспондентом ИА Регнум руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.