Челябинск, 28 июля, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Список российских миллиардеров, которые решили бороться с евросанкциями в евросуде, пополнил и Виктор Рашников. Дело «Рашников против совета Евросоюза» появилось в базе суда за номером T-305/22 и будет слушаться на английском языке, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

В базе уточняется, что иск был подан ещё 24 мая 2022 года. В нём заявитель требует аннулировать решение Совета от 15 марта 2022 года в той мере, в какой оно включает заявителя в список физических и юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры. Также расходы Рашников требует возложить на ответчика.

В качестве доводов он использует четыре пункта, в том числе о нарушении своих прав на собственность и свободу ведения бизнеса. Указывает истец и на то, что, по его мнению, есть явная ошибка в оценке, не исполнено бремя доказывания, нарушены критерии включения в перечень и нарушен основополагающий принцип не дискриминации.

В рейтинге Forbes богатейших бизнесменов России Рашников находится в топ-20. Его состояние в 2022 году оценивалось в 6,6 млрд долларов США. А в мировом рейтинге за ним числится 376-е место. В качестве активов указаны ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область).

Напомним, ранее несколько десятков бизнесменов из России сделали попытку снять санкции Евросоюза через суд. Дела пока не заслушаны. Среди тех, чьи иски фигурируют в базе евросуда, — Дмитрий Конов («Сибур Холдинг»), Роман Абрамович, Герман Хан.

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