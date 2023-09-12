Москва, 12 сентября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Евросоюз решил не продлевать санкции в отношении бизнесмена Григория Берёзкина, бывшего главы Ozon Александра Шульгина и предпринимателя Фархада Ахмедова, сообщило 12 сентября агентство Reuters.

«Европейский союз не будет продлевать санкции против трёх человек, попавших в список из-за конфликта России на Украине, когда нынешние меры истекут», — сказано в публикации.

По данным агентства, действие введенных ЕС ограничительных мер истекает 15 сентября.

Как передавало ИА Регнум, в мае сотрудники немецкой уголовной полиции конфисковали дорогую коллекцию произведений искусства с яхты российского бизнесмена, которого заподозрили в нарушении санкций.

Коллекция произведений искусства, которая составляет несколько миллионов евро, была изъята с яхты Luna, пришвартованной в Гамбурге. По утверждению издания Spiegel, речь идёт об имуществе российского бизнесмена Фархада Ахмедова, который уже год находится в списке лиц, подпадающих под санкции ЕС в связи с ситуацией на Украине.

6 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции во время визита в Киев сообщил о передаче Украине средств, конфискованных у российских бизнесменов и предпринимателей. По его словам, сумма, которую Вашингтон передаст Киеву на реабилитацию, составляет 5,4 миллиона долларов.

Российская сторона неоднократно отмечала незаконность заморозки российских активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это ограблением и подчеркнул, что западные страны обязаны разморозить активы безо всяких условий.