Благовещенск, 13 сентября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил уверенность, что его визит в Россию послужит важным моментом для превращения связей двух стран в нерушимые отношения стратегического сотрудничества. Об этом он заявил 13 сентября в ходе официального обеда с президентом РФ Владимиром Путиным.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«В заключение выражу уверенность в том, что нынешний наш визит послужит важным моментом в дальнейшем развитии, превращении традиционных дружественных российско-корейских отношений в нерушимые отношения стратегического сотрудничества», — сказал северокорейский лидер.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 13 сентября президент России дал официальный обед в честь лидера КНДР. Встреча глав государств проходила на космодроме Восточный. Перед этим Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном формате с участием делегаций, а затем пообщались тет-а-тет.

На встрече президент РФ поблагодарил Ким Чен Ына за приезд в Россию. Он предложил руководителю Северной Кореи обсудить вопросы экономического взаимодействия, гуманитарного характера и ситуацию в регионе.