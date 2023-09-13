Одесса, Украина, 13 сентября, 2023, 06:31 — ИА Регнум. На Украине в результате взрывов повреждения получила припортовая инфраструктура в Одесской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава военной администрации региона Олег Кипер.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

«Есть попадания», — написал он.

Подробности инцидента не сообщаются, не приводятся данные о поврежденных объектах и наличии пострадавших.

В ночь на 13 сентября воздушная тревога на Украине объявлялась в Одесской и Сумской областях. Украинские издания сообщали о взрывах в городе Сумы.

Как сообщало ИА Регнум, в результате ночной ракетной атаки ВСУ по Нахимовскому району Севастополя, по предварительной информации, пострадали 24 человека, четыре находятся в состоянии средней степени тяжести.

В Минобороны РФ рассказали об успешной работе штурмовой и армейской группировки войск авиации, которые ликвидировали пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ и личный состав.