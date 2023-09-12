Вашингтон, 12 сентября, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Комитет палаты представителей Конгресса США начинает официальное расследование в рамках возможной процедуры импичмента президента Джозефа Байдена, заявил 12 сентября спикер палаты республиканец Кевин Маккарти.

Zuma/TASS Президент США Джо Байден

«Поручаю комитетам нашей палаты начать официальное расследование по импичменту президента Джо Байдена», — написал спикер на своих страницах в соцсетях.

Проведённое депутатами расследование показало, что заявления Байдена о том, что он якобы не знал о бизнесе членов своей семьи, прежде всего сына Хантера, является ложью, сказал также Маккарти журналистам.

Есть основания подозревать Байдена в злоупотреблении служебным положением в личных целях, а также в препятствовании правосудию, отметил Маккарти, уточнив, что объём средств, полученных семьёй Байдена за счёт использования положения президента, составляет не менее 20 млн долларов.

Ранее 12 сентября член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что привлечение Байдена к ответственности является желанием американского народа. Процедура может быть запущена уже в ближайшие дни, отметила она.

4 сентября Тейлор Грин заявила, что инициативу по запуску расследования в рамках процедуры импичмента Байдену готовы поддержать большинство членов палаты представителей.

Маккарти, в свою очередь, ранее отмечал, что собранная представителями Республиканской партии информация позволит поставить вопрос об импичменте, поскольку из полученных данных следует, что семья Байдена вовлечена в коррупцию.