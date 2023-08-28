Вашингтон, 28 августа, 2023, 03:03 — ИА Регнум. Собранная представителями Республиканской партии информация о причастности Джо Байдена к коррупции позволит поставить вопрос об импичменте президента, заявил спикер палаты представителей конгресса Соединённых Штатов Америки Кевин Маккарти.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

В интервью Fox News Маккарти заявил, что семья действующего президента США вовлечена в «культурную коррупцию».

«Только благодаря тому, что республиканцы получили большинство, мы обнаружили, что то, что сказал нам президент Байден, когда баллотировался на пост президента, не соответствует действительности», — сказал член конгресса.

Он добавил, что, учитывая собранную информацию, процедура импичмента Джо Байдена была бы закономерным шагом.

Как передавало ИА Регнум, ранее член Палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин призвала конгресс одобрить расследования по импичменту президента страны Джо Байдена. Таким образом конгрессмен прокомментировала заявление экс-генерального прокурора Украины Виктора Шокина о том, что Байден причастен к коррупции, а также к его отстранению от должности.