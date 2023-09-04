Вашингтон, 5 сентября, 2023, 02:08 — ИА Регнум. Инициативу по запуску расследования в рамках процедуры импичмента американскому президенту Джозефу Байдену готовы поддержать большинство членов палаты представителей Конгресса США. Такое заявление сделала 4 сентября конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в социальной сети X (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Грин выразила уверенность в том, что в сентябре наберётся достаточное количество голосов парламентариев, чтобы открыть расследование по импичменту американскому лидеру.

Чтобы инициатива по запуску импичмента получила одобрение в палате представителей, необходимо, чтобы её поддержало больше половины конгрессменов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что конгрессвумен Грин объявила о предстоящем голосовании за начало расследования о возможном импичменте президенту США. Она подчеркнула, что расследование также необходимо для проверки банковских выписок, источников дохода и деталей встреч Байдена из его дома в штате Делавэр, а кроме того, рецептов лекарств, которые «маскируют умственный упадок» политика.

В свою очередь, спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что собранная представителями Республиканской партии информация позволит поставить вопрос об импичменте действующего президента страны. По словам Маккарти, семья американского лидера вовлечена в коррупцию.