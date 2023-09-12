Вашингтон, 12 сентября, 2023, 03:37 — ИА Регнум. В США население просит привлечь президента Джо Байдена к ответственности. Член палаты представителей Штатов Марджори Тейлор Грин в соцсети X заявила, что намерена добиваться этого.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Она подчеркнула, что не будет поддерживать утверждение бюджета правительства Байдена, до тех пор пока его не привлекут к ответственности.

«Американский народ требует этого!» — написала Грин.

Конгрессвумен намерена добиваться привлечения Байдена к ответственности на этой рабочей неделе.

Как сообщало ИА Регнум, инициативу по запуску расследования в рамках процедуры импичмента американскому президенту Джозефу Байдену готовы поддержать большинство членов палаты представителей Конгресса США, заявила 4 сентября Марджори Тейлор Грин.

Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что собранная представителями Республиканской партии информация позволит поставить вопрос об импичменте действующего президента страны. По словам Маккарти, семья американского лидера вовлечена в коррупцию.