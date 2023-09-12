Киев, 12 сентября, 2023, 18:52 — ИА Регнум. К зиме над критически важной инфраструктурой Украины необходимо создать оборонительный зонт из систем противовоздушной обороны, заявила 12 сентября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Sebastian Gollnow/dpa/picture-alliance/ТАСС ПВО IRIS-T

Она отметила, что её визит на подстанцию под Киевом показал актуальность защиты электро-, водо — и теплоснабжения в преддверии холодного времени года.

«Поэтому я обращаюсь к нам и нашим партнерам: мы должны растянуть зимний оборонительный зонтик противовоздушной обороны над критически важной инфраструктурой Украины», — сказала Бербок, добавив, что попросит партнёров поставить свои системы противовоздушной обороны хотя бы на ограниченный срок.

По её словам, Германия до наступления зимы дополнительно поставит на Украину системы ПВО IRIS-T.

Как передавало ИА Регнум, 11 сентября Бербок прибыла с неанонсированным визитом в Киев. Это четвёртый визит немецкого министра на Украину за время российской спецоперации.

В Киеве она встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. На совместной пресс-конференции по итогам встречи он в резкой форме высказал Бербок на её отказ передать киевской армии дальнобойные ракеты Taurus. «Вы всё равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время», — сказал Кулеба. Немецкий дипломат пояснила, что решение не поставлять ВСУ эти ракеты связано опасениями властей Германии, что ВСУ будут направлять их на Россию.

Позднее глава украинского МИД отметил, что Киев готов сделать всё для ускорения принятия такого решения.

Тем временем министр обороны ФРГ Борис Писториус 12 сентября заявил, что Германия не станет автоматически поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus, в случае если США примут решение по поставкам ВСУ дальнобойных ракет ATACMS.