Киев, 11 сентября, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Киев. Заранее о визите не объявлялось, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

Бербок прибыла в столицу Украины утром 11 сентября. Отмечено, что о её приезде «ранее не сообщалось по соображениям безопасности».

Это четвёртый визит немецкого министра на Украину за время российской специальной военной операции. В январе Бербок побывала в Харькове.

По прибытии глава МИД ФРГ заявила о том, что Берлин поддержит киевский режим на пути к вступлению в ЕС, но стране по-прежнему нужны реформы.

Украинское издание «Страна. ua» опубликовало фотографию с прибытием Бербок.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в сентябре на Украину приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он пообещал украинским властям дополнительную помощь от Вашингтона, превышающую $1 млрд. Блинкен уточнил, что $665,5 млн из этой суммы предназначены на военную и гражданскую помощь. Он также объявил, что США направят Украине конфискованные у российских бизнесменов и предпринимателей денежные средства. Они пойдут на поддержку украинских военных ветеранов.

Украинский политолог Руслан Бортник предположил, что Блинкен мог внепланово приехать в Киев, чтобы попытаться убедить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на перемирие с Россией.