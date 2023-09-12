Нью-Йорк, США, 12 сентября, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает немедленно прекратить использование кассетных снарядов на Украине, заявила 12 сентября его заместитель Идзуми Накамицу.

Иван Шилов ИА Регнум

ООН очень обеспокоена применением кассетных боеприпасов, отметила она.

«Сообщения о передаче и применении кассетных боеприпасов вызывают сильное беспокойство. Генсек ООН неоднократно призывал к немедленному прекращению применения кассетных боеприпасов. Такие вооружения должны уйти в историю», — сказала заместитель генсека ООН.

Как сообщалось ранее, решение о поставках кассетных боеприпасов на Украину власти США приняли летом 2023 года. Президент США Джозеф Байден назвал это «трудным, но необходимым решением». Его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что киевские власти дали США письменные гарантии не применять кассетные снаряды по целям в России.

В МИД РФ отмечали, что передача кассетных снарядов поставит под удар мирных жителей и приведёт к затягиванию кризиса. ВСУ уже неоднократно обстреливали кассетными боеприпасами несколько российских регионов, в том числе ДНР и Белгородскую область.

США передают ВСУ кассетные снаряды потому, что других уже не осталось, отмечал ранее бывший разведчик американской армии Скотт Риттер. Передачу этих снарядов Украине он назвал «пиар-кошмаром» для Байдена.

Власти США не так давно называли использование кассетных боеприпасов военных преступлением, а теперь сами поставляют их Киеву, напомнил 12 сентября президент России Владимир Путин. По-видимому, действующие вашингтонские власти накануне начала выборного процесса в США хотят добиться хоть какого-то результата своих подопечных на Украине, предположил президент.

Такие поставки не изменят ситуацию на фронте, но могут затянуть конфликт, отметил Владимир Путин. Наибольшее беспокойство вызывает тот факт, что у Запада, похоже, больше нет «никаких ограничений», добавил он.