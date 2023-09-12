Владивосток, 12 сентября, 2023, 13:04 — ИА Регнум. США публично объявили преступлением использование кассетных боеприпасов и сами же поставляют их Украине, заявил 12 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Иван Шилов ИА Регнум

«Совсем недавно администрация США считала, что использование кассетных боеприпасов — это военное преступление, они публично об этом сказали. Теперь они сами поставляют кассетные боеприпасы в зону боевых действий на Украине», — указал Путин.

Как отметил глава российского государства, в США в ноябре начнется выборный процесс и Вашингтону во чтобы то ни стало нужно показать хоть какой-то результат, поэтому они толкают украинцев к продолжению боевых действий.

Также президент заверил, что поставки Украине новых вооружений, в том числе кассетных боеприпасов, боеприпасов с обеднённым ураном и истребители F-16, не изменят ситуацию на фронте. «Поменяет ли это что-нибудь? Думаю, что нет. Уверен, что нет. Затянет? Да, затягивает. Беспокоит другое — ограничений нет», — отметил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден назвал решение о передаче Украине кассетных боеприпасов было трудным, но необходимым. Его помощник по национальной безопасности Джейк Салливан говорил о письменных гарантиях Киева, что ВСУ не будут применять кассетные бомбы по целям в России, а только на территории Украины. Чиновник заверил, что общественность «не станет свидетелем разлада, раздора и разъединения» после решения Вашингтона о поставках.

В МИД России подчеркнули, что передача кассетных снарядов ставит под удар мирных жителей и нацелена на затягивание украинского кризиса.

Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Соединённые Штаты передают ВСУ такие боеприпасы, потому что других не осталось. Он добавил, что они бесхозно лежат на американских складах, поэтому поставка ослабит ВСУ, а не усилит. Риттер назвал передачу кассетных бомб пиар-кошмаром для Байдена.