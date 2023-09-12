Москва, 12 сентября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили на донецком направлении пять атак ВСУ, противник потерял более 255 военных. Об этом 12 сентября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа экипажа ударного вертолета Ми-28Н ВКС России

«На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп 110-й механизированной бригады и 101-й бригады охраны генштаба ВСУ», — сказал он на брифинге.

Атаки были отражены в районах населённых пунктов Авдеевка, Майорск и западнее Андреевки в ДНР. Противник за сутки на указанном направлении потерял свыше 255 военных, а также две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и САУ «Гвоздика».

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления составили 71 тыс. человек. Кроме того, уничтожены 543 танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ ощущают нехватку вооружения, техники и личного состава, а российские войска в активной обороне перемалывают силы противника по всей линии фронта.