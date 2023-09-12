Владивосток, 12 сентября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу будет участвовать в переговорах лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу

«Да, будет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Отдельной встречи министров обороны двух стран в ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию не предполагается, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын 10 сентября выехал из Пхеньяна на спецпоезде в Россию.

В планах у лидера КНДР ряд встреч в России, одна из которых — с президентом РФ Владимиром Путиным.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России и КНДР важны интересы двух стран, а не призывы США к северокорейцам Белого дома не поставлять оружие Москве.