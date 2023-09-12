Шойгу будет участвовать в переговорах Путина и Ким Чен Ына
Песков: Шойгу примет участие в переговорах Путина и Ким Чен Ына
Владивосток, 12 сентября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу будет участвовать в переговорах лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, будет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Отдельной встречи министров обороны двух стран в ходе визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию не предполагается, добавил Песков.
Как сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын 10 сентября выехал из Пхеньяна на спецпоезде в Россию.
В планах у лидера КНДР ряд встреч в России, одна из которых — с президентом РФ Владимиром Путиным.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России и КНДР важны интересы двух стран, а не призывы США к северокорейцам Белого дома не поставлять оружие Москве.