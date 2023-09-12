Песков оценил предостережения США в адрес КНДР по продаже оружия
Песков: предостережения США в адрес КНДР по продаже оружия России не важны
Владивосток, 12 сентября, 2023, 05:43 — ИА Регнум. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России и КНДР важны интересы двух стран, а не призывы США к северокорейцам Белого дома не поставлять оружие Москве.
«Для нас важны интересы наших двух стран, а не предостережения из Вашингтона. Именно на интересы наших двух стран мы будем ориентироваться», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ.
Дмитрий Песков напомнил, что лидеры России и КНДР в ближайшие дни проведут двусторонние переговоры.
Как сообщало ИА Регнум, генеральный секретарь ТПК и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 10 сентября выехал из Пхеньяна на спецпоезде в Россию. В поездке Ким Чен Ына сопровождают представители партии, правительства и военные. На фотографиях, опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), видно, что корейского лидера в поездке в Россию сопровождают глава МИД КНДР Цой Сон Хи.
В России в честь Ким Чен Ына состоится официальный обед.