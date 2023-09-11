Москва, 12 сентября, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ТПК и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 10 сентября выехал из Пхеньяна на спецпоезде в Россию. Об этом сообщила радиостанция «Голос Кореи».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ын. Владивосток. Остров Русский. 2019

В планах у лидера КНДР ряд встреч в России, одна из которых — с президентом РФ Владимиром Путиным.

Встреча может состояться 13 сентября.

В поездке Ким Чен Ына сопровождают представители партии, правительства и военные.

Как сообщало ИА Регнум, глава российского государства Владимир Путин и Ким Чен Ын в ходе встречи обсудят двусторонние отношения. Об этом 11 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе визита лидера КНДР в Россию планируются и переговоры делегаций, и при необходимости встреча «один на один» с президентом РФ.

Ранее пресс-служба Кремля подтвердила, что Ким Чен Ын по приглашению Путина в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом. В КНДР также сообщили, что лидер страны приедет в Россию.