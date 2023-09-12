Владивосток, 12 сентября, 2023, 12:32 — ИА Регнум. На Украине происходит насильственная мобилизация, заявил 12 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/TASS

«Там одна волна за другой, я уже не знаю, кого они сейчас будут мобилизовывать», — сказал глава государства.

Как передавало ИА Регнум, минобороны Украины выпустило указ, согласно которому в стране подлежат мобилизации мужчины, ограниченно годные к военной службе. В Верховную раду 4 сентября внесли законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для мужчин призывного возраста, получающих второе высшее образование и достигших возраста 30 лет.

В украинских СМИ 6 сентября появились сообщения о том, что на Украине с 1 октября всех женщин-медиков и фармацевтов поставят на воинский учёт.

Кроме того, уполномоченный украинской Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец предложил отменить статус «ограниченно годен» для призыва в ряды ВСУ. По словам омбудсмена, призывник на Украине должен либо быть пригоден к исполнению военной службы, либо непригоден, однако этот вопрос нужно урегулировать.