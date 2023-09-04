Киев, 4 сентября, 2023, 22:58 — ИА Регнум. Верховная рада Украины рассматривает возможность отмены отсрочки от мобилизации для мужчин призывного возраста, которые получают второе высшее образование и достигли возраста 30 лет. Соответствующий законопроект появился на сайте украинского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ему присвоили номер 9672. Документ предусматривает внесение поправок в действующий на Украине закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

В случае его принятия мобилизации не подвергнутся мужчины младше 30 лет, которые получают образование или повышают его уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа генерал армии США в отставке, экс-глава Объединённых сил НАТО в Ираке и Афганистане Дэвид Петреус написал статью о том, что власти Украины не собираются останавливаться после разгрома ВСУ и решили провести тотальную мобилизацию.

25 августа заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха объявил, что в регионе усилят мобилизацию. По его словам, с этой целью в области создадут специальные мобилизационные комиссии.

26 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил, что в стране могут объявить дополнительный призыв в ряды ВСУ. Вместе с тем он уточнил, что украинские власти не планируют менять что-либо в рамках проводимой мобилизационной кампании.