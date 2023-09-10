Киев, 10 сентября, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Уполномоченный украинской Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец предложил отменить статус «ограниченно годен» для призыва в ряды ВСУ. Он заявил об этом 10 сентября в эфире всеукраинского телемарафона.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам омбудсмена, призывник на Украине должен либо быть пригоден к исполнению военной службы, либо непригоден, однако это вопрос нужно урегулировать.

«Этот [вопрос] был отдельно заслушан на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в присутствии президента [Украины Владимира Зеленского] и членов СНБО, я там делал доклад. Решение такое, что нужно убрать это «ограниченно пригодный», — сказал он.

Лубинец отметил, что в ходе проверки киевских властей военно-медицинских комиссий удалось выявить много случаев выдачи за взятки справок о негодности к военной службе здоровым людям.

Омбудсмен уточнил, что справки об ограниченной пригодности к военной службе выдавали людям с хроническими заболеваниями. Он также пообещал, что имеющих проблемы со здоровьем граждан Украины будут направлять на места службы, которые не связаны с нахождением в зоне боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, минобороны Украины выпустило указ, согласно которому в стране подлежат мобилизации мужчины, ограниченно годные к военной службе. В Верховную раду 4 сентября внесли законопроект об отмене отсрочки от мобилизации для мужчин призывного возраста, получающих второе высшее образование и достигших возраста 30 лет.

В украинских СМИ 6 сентября появились сообщения о том, что на Украине с 1 октября всех женщин-медиков и фармацевтов поставят на воинский учёт.