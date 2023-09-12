Москва, 12 сентября, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Российские военные удерживают посёлок Опытное в Донецкой Народной Республике (ДНР), отражают атаки ВСУ, заявил 12 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС

По его словам, ВС России уничтожают живую силу и технику ВСУ при отражении попыток штурмовых отрядов прорваться и закрепиться в Опытном. Штурмовики несут огромные потери и, невзирая на распространяемые заявления, продвинуться и закрепиться там они не могут, добавил представитель российского военного ведомства.

Конашенков уточнил, что передвижения ВСУ выявляются разведкой и операторами БПЛА, по штурмовикам наносятся удары артиллерии. «Подразделения 1-го АК уверено отражают атаки боевиков ВСУ и удерживают населённый пункт», — добавили в Минобороны.

Также российское военное ведомство опубликовало кадры подтверждения контроля над посёлком и работы подразделений в Опытном. На кадрах слышны звуки работы артиллерии, бронетехники.

О том, что украинские военные несут большие потери в Опытном 11 сентября сообщал врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, ВСУ задействовали танки и БМП при попытке наступления, чтобы улучшить на этом направлении свои позиции.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин, выступая 12 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления составили 71 тыс. человек. Кроме того, уничтожены 543 танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ.