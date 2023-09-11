Донецк, 11 сентября, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались наступать в районе посёлка Опытное, однако понесли серьёзные потери, заявил 11 сентября временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, украинские военные задействовали танки и БМП при попытке наступления, но понёс достаточно серьёзные потери. «Бои продолжаются, противник пытается улучшить там, на том направлении, свои позиции», — сказал он, добавив, что каких-то серьёзных опасений нет.

По словам Пушилина, на Краснолиманском направлении ВСУ предприняли несколько мелких атак в направлении Торского и Серебрянского лесничества, которые были отбиты российскими военными. Серьёзных признаков активизации боевых действий на этом направлении сейчас не наблюдается, так же, как и на Марьинском направлении. Ситуация на Угледарском направлении остаётся под контролем, добавил он.

На Артемовском направлении была зафиксирована «оперативная пауза». Там украинские войска, отметил Пушилин, начали перегруппировку и замену передовых штурмовых отрядов. В направлениях Андреевки и Курдюмовки противник пытался улучшить позиции, применив артиллерию, но успехов не имел.

Как передавало ИА Регнум, госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что США увидели «заметный прогресс» в контрнаступлении ВСУ. Он уточнил, что это обнадёживает, и добавил, что США хотят, чтобы у Киева было всё необходимое для успеха в контрнаступлении.

Президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Глава государства отметил, что рассчитывает, что оно и далее будет неудачным.

Позднее в этот же день министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что с момента начала контрнаступления в июне ВСУ потеряли более 66 тыс. человек личного состава и 7,6 тыс. единиц вооружения. Министр уточнил, что для сокрытия провала наступательных операций украинские войска совершают атаки на гражданские объекты и выдают их за военные успехи.