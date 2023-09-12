Путин назвал число добровольцев, подписавших контракты с Минобороны
Путин: 270 тыс. добровольцев подписали контракты с Минобороны за семь месяцев
Владивосток, 12 сентября, 2023, 11:41 — ИА Регнум. За семь месяцев контракты с Министерством обороны РФ добровольно подписали 270 тыс. человек. Об этом 12 сентября заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Известия/ Дмитрий Коротаев
Глава государства отметил, что ежедневно около 1000-1500 человек приходят подписывать контракт с Минобороны.
По словам президента, российские мужчины подписывают контракты сознательно и добровольно, понимая, что окажутся в зоне боевых действий.
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