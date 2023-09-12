Владивосток, 12 сентября, 2023, 11:41 — ИА Регнум. За семь месяцев контракты с Министерством обороны РФ добровольно подписали 270 тыс. человек. Об этом 12 сентября заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Известия/ Дмитрий Коротаев

Глава государства отметил, что ежедневно около 1000-1500 человек приходят подписывать контракт с Минобороны.

По словам президента, российские мужчины подписывают контракты сознательно и добровольно, понимая, что окажутся в зоне боевых действий.

новость дополняется