Рыльск, Курская область, 12 сентября, 2023, 00:12 — ИА Регнум. Украинский беспилотник совершил повторную атаку на Рыльск в Курской области. Об этом после полуночи 12 сентября в своём Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Вторая атака дрона ВСУ вновь пришлась на объекты по улице Ленина в Рыльске.

Старовойт сообщил, что никто не пострадал. Повреждения получила крыша административного здания, выбиты несколько окон.

Ранее Старовойт заявил, что на Рыльск в Курской области с беспилотника ВСУ было сброшено взрывное устройство. В двух зданиях на улице Ленина повреждены фасады и выбиты окна.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ нанесли удар по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, зафиксировано не менее пяти взрывов.

Минобороны РФ 11 сентября показало редкие кадры работы российского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» по хорошо замаскированному командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Туда, по данным разведки, ежедневно съезжались высшие офицеры противника.