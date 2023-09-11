Мелитополь, 11 сентября, 2023, 16:26 — ИА Регнум. ВСУ нанесли удар по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, зафиксировано не менее пяти взрывов, сообщили 11 сентября в оперативных службах региона.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Боевики ВСУ совершили обстрел города Каменка-Днепровская. Зафиксировано не менее пяти взрывов», — сообщил журналистам представитель оперативных служб.

В результате повреждения получил частный двор на улице Славянской. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября женщина и ребёнок пострадали в результате обстрела автомобиля с детьми в Запорожской области, совершённого украинскими военными. Угрозы для жизни раненых нет. Мужчина и девочка, которые также были в машине, не пострадали.