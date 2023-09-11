Донецк, 11 сентября, 2023, 09:11 — ИА Регнум. Минобороны РФ 11 сентября показало редкие кадры работы российского оперативно-тактического ракетного комплексова (ОТРК) «Искандер» по хорошо замаскированному командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Туда, по данным разведки, ежедневно съезжались высшие офицеры противника, сообщает 11 сентября РИА Новости. Военнослужащие Западного военного округа осуществили пуск наиболее эффективным для таких целей дальнобойным боеприпасом — крылатой ракетой.

На кадрах видно, как ОТРК по бездорожью вывели на стартовую позицию и совершили запуск крылатой ракеты. После выполнения задачи машина отбыла в укрытие, где её накрыли маскировочной сетью, пропитанной составом, нейтрализующим радиоволны. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ постоянно пытаются выследить местонахождение установок «Искандер».

По словам Константина — командира стартовой батареи — все навыки отработаны до автоматизма. И чем быстрее экипаж сменит позиции, тем безопаснее. На этом этапе прорабатывается несколько вариантов отхода, пояснил командир.

«Искандер» — линейка российских оперативно-тактических ракетных комплексов: «Искандер», «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Причём, «Искандер-К» — вариант с использованием двух крылатых ракет Р-500. Дальность стрельбы составляет 500 км. Высота полёта ракеты — около 7 метров при выходе на цель. При этом ракета автоматически корректируется всё время полёта и автоматически огибает рельеф местности.

С начала специальной военной операции поставки ракет для «Искандеров» в российские войска выросли в несколько раз, информировал 16 августа генеральный директор Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ) Сергей Питиков в ходе вручения госконтракта на форуме «Армия-2023».

Как сообщало ИА Регнум, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 7 августа глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подчеркнул, что такая российская боевая техника, как БМП-3, БТР МДМ, танки Т-90 «Прорыв», ракетные комплексы «Искандер», гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал», вертолёты Ка-52, Ми-28, Су-57, Су-35, беспилотники «Куб» и «Ланцет», великолепно зарекомендовала себя в боевых действиях.

30 августа военные ударом комплекса «Искандер» уничтожили вагоны с боеприпасами на станции разгрузки северо-восточнее Великой Новосёлки в ДНР.

В статье для журнала Military Watch 17 августа отмечалось, что «Искандер» не имеет аналогов на Западе, а российские вооружённые силы располагают значительными запасами ракет для ОТРК. Автор статьи утверждает, что основная часть уникального арсенала предназначена на случай эскалации для противодействия НАТО.