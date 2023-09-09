Вашингтон, 9 сентября, 2023, 03:27 — ИА Регнум. Администрация президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена склоняется к тому, чтобы передать Украине тактические баллистические ракеты дальнего действия ATACMS в рамках будущего пакет военной помощи. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на собственный источник в администрации.

army.mil Пуск ракеты ATACMS

«Администрация Байдена, вероятно, направит Украине тактические ракетные комплексы большой дальности ATACMS… Один из чиновников сказал, что передача ракет находится на рассмотрении и, вероятно, будут включены в предстоящий пакет военной помощи», — говорится в опубликованном на официальном сайте телеканала материале.

Отмечается, что один из чиновников в беседе с ABC News отметил невозможность скорейшей доставки ракет для ВСУ. По его словам, могут пройти месяцы, прежде чем Украина получит этот тип вооружения.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили возможные поставки ракет ATACMS, а также дополнительных средств противовоздушной обороны.

Поставки Украине тактических ракетных комплексов ATACMS рассматриваются администрацией президента Соединённых Штатов Америки как минимум с мая этого года, года Джо Байден лично заявил об этих планах.

Ранее Российская Федерация направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружения Украине. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для ВСУ, являются законной целью для российских военных. По его словам, поставки оружия и подготовка военнослужащих ВСУ европейскими специалистами делают США и НАТО прямыми участниками вооружённого конфликта на Украине.