Киев, 7 сентября, 2023, 01:54 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен обсудили поставки тактических баллистических ракет ATAMS. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства заявил на совместной пресс-конференции 6 сентября.

army.mil Пуск ракеты ATACMS

«Детально обговорили передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS и противовоздушной обороны, рассчитываем, что дискуссии приведут к позитивному решению, мы на этом остановились отдельно», — сказал Кулеба.

В ходе встречи с Блинкеном также обсуждались вопросы обеспечения безопасности коридоров для вывоза украинского зерна. Глава МИД Украины добавил, что тема возможной переброски ВС США на Украину не поднималась и не будет подниматься в будущем.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен на совместном пресс-конференции с Дмитрием Кулебой объявил о выделении Украине дополнительного пакета военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов. В пресс-релизе Пентагона отмечается, что поставки включают в себя 120-миллиметровые снаряды с сердечником из обеднённого урана для основных боевых танков Abrams, которые Вооружённые силы Украины могут получить уже в этом месяце.