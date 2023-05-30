Вашингтон, 30 мая, 2023, 03:53 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что администрация Белого дома рассматривает возможность передачи Вооружённым силам Украины оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Это [поставка ракет ATACMS — ред.] всё ещё рассматривается», — ответил Байден на вопрос журналиста в понедельник, 29 мая, перед вылетом из Вашингтона в Делавэр.

При этом американский президент подчеркнул, что Украине необходимо передать всё доступное вооружение, необходимо для противодействия российским удара по объектам украинских Вооружённых сил.

Как передавало ИА Регнум, в середине мая координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты Америки пока не рассматривают вопрос о передаче Украине подобных ракет. По его словам, Вашингтон также не планирует поставлять Киеву истребители F-16.