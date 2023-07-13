Прага, 13 июля, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Решение украинских беженцев ездить отдыхать на Украину, откуда они изначально бежали, возмутило жителей Европы. Об этом 12 июля пишет чешское издание Hlavné správy.

Иван Шилов ИА Регнум Беженцы в Польше

В статье отмечается, что билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа, и многие украинские беженцы не скрывают, что едут на родину отдохнуть.

«Может, это удивляет только меня, но я что-то никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то ездил отдохнуть в зону боевых действий. Как можно называть военными беженцами тех, кто едет «отдыхать» в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца?», — отметил словацкий политик, участник движения «Республика» Марек Курта.

Как указал Курта, у него зародились сомнения в том, что украинцы, которые находятся в Европе, на самом деле являются беженцами. Политика возмутило, что деньги европейцев раздают «трутням», прибывшим из чужой страны, в то время, как больше половины граждан его родной страны не могут себе позволить взять отпуск.

«Вы слышали, чтобы кто-нибудь из сирийцев ездил к своим семьям в Дамаск на лето, чтобы отдохнуть? Или когда некоторые бежали от Гитлера в Америку во время Второй мировой войны, они изредка ходили в берлинские бани, чтобы реабилитироваться?» — такие вопросы задаёт Курта.

Отмечается, что на сегодняшний день в Чехии находятся около 320 тысяч беженцев с Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Польше растёт недовольство объемом помощи беженцам с Украины. Большая часть польского общества негативно относится к благам, которые украинцы получают в Польше.

Жители Польши уверены, что государство предоставляет беженцам помощь за счёт граждан страны. Поляки полагают, что правительство излишне вовлечено в этот вопрос.

В Польше доля граждан, которые поддерживают оказание помощи беженцам с Украины, упала с 62% до 42%. Согласно проведённому исследованию, снижение поддержки произошло в течение пяти месяцев.