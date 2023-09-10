Москва, 10 сентября, 2023, 23:02 — ИА Регнум. Региональные избирательные комиссии должны подвести итоги выборов не ранее второй половины 12 сентября, завила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в ходе пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее она объявила о завершении голосования во всех российских регионах.

«Если жалоб нет, не раньше второй половины вторника», — отметила глава ЦИК.

Памфилова также назвала категорически неприемлемым действием подведение итогов голосования уже 11 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября Элла Памфилова призвала изжить попытки давления административным ресурсом на избирателей к президентским выборам, которые запланированы на 2024 год. Глава ЦИК подчеркнула, что чем более сильное давление оказывается на граждан, тем больше они сопротивляются.

Она также оценила как достаточно сложную ситуацию с выявлением админресурса. Памфилова также считает, что к жалобам о таком давлении необходимо относиться серьёзно.