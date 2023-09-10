Москва, 10 сентября, 2023, 21:41 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила вечером 10 сентября о завершении голосования во всех регионах страны.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Сейчас уже везде голосование завершено, ключи расшифрования собраны по всем пяти часовым поясам», — сообщила она.

На выборах мэра Москвы действующий градоначальник Сергей Собянин стал лидером с более чем 2 млн голосов. За период проведения выборов москвичи продемонстрировали рекордную явку, составившую 3 285 128 человек.

Как сообщало ИА Регнум, в Единый день голосования в России впервые проголосовали жители новых регионов страны, где зарегистрировали 18 списков от пяти парламентских партий на выборах в законодательные собрания, в которые внесли более 1300 кандидатов. «Единая Россия» выдвинула кандидатуры на посты руководителей новых регионов.

Президент России Владимир Путин 9 сентября проголосовал на выборах столичного мэра в режиме онлайн. Президент и ранее участвовал в голосовании дистанционно — в 2022 году на выборах столичных муниципальных депутатов он также проголосовал через электронную форму. Памфилова позднее сообщила, что участие в выборах с помощью системы дистанционного электронного голосования приняли свыше 3 млн российских избирателей. По её словам, свой выбор сделали уже более 3 млн избирателей в 25 субъектах, включая Москву.