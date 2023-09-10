Москва, 10 сентября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили шведскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы Arthur на запорожском направлении. Об этом сообщил на брифинге 10 сентября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны Украины РЛС ARTHUR украинских формирований на замаскированной позиции

Как заявил военный, помимо этого потери противника составили до 80 человек, две бронемашины, два пикапа и шесть артиллерийских орудий.

«На запорожском направлении за сутки отражены шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области», — заявил военный.

В районах Трудового и Риздвянки уничтожили два склада боеприпасов ВСУ, добавил Конашенков.

Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Днепропетровской области, сообщало ИА Регнум 26 августа. Во время брифинга Конашенков заявил, что российские подразделения в течение суток выявили и уничтожили станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также 37 беспилотников и перехватили 12 снарядов системы залпового огня HIMARS.

Накануне этого врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил о колоссальных потерях ВСУ на запорожском направлении. Он отметил, что украинское командование, несмотря на потери, отправляет в наступление большое количество сил.