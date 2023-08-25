Мелитополь, 25 августа, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Украинская армия продолжает безуспешные попытки наступления на запорожском направлении, используя в боевых действиях западную технику, которую сжигают Вооружённые силы России. Об этом 25 августа рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА Регнум

«Примерно ситуация одинаковая — в Старомайорском, Урожайном, на Щербаках, под Работино, в Пятихатках: противник валит толпами», — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам Балицкого, в местах, где дороги получше, ВСУ используют военную технику, а где похуже — наступать пытаются одни пехотинцы. Врио главы региона уточнил, что украинские войска при этом используют западную технику, такую как немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.

«Жжём технику, уничтожаем противника. Мы стреляем — они падают», — указал он.

Украинские войска практически не меняют тактику и не считаются ни с какими потерями личного состава, добавил Балицкий.

«Очень большое количество противник несёт потерь — до сумасшествия просто», — пояснил врио губернатора.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа президент России Владимир Путин провёл с Балицким рабочую встречу. По её итогам врио главы региона пообещал «очень много интересного» в зоне боевых действий в осенний период.

Позднее глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что элитная группировка ВСУ «Марун» уже потеряла на территории Запорожской области тысячи военных. Он уточнил, что Киев бросил в бой не менее двух третей этой элитной части.