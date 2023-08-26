Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Днепропетровской области
Москва, 26 августа, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России в течение последних суток выявили и уничтожили украинскую радиолокационную станцию (РЛС) обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, сообщил 26 августа на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Известия/Зураб Джавахадзе
«В районе населённого пункта Чугуево Днепропетровской области уничижена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18», — сказал он.
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