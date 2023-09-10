Москва, 10 сентября, 2023, 10:22 — ИА Регнум. В августе отмечен резкий рост экспорта российских нефтепродуктов в Бразилию. Закупленный в прошлом месяце объём втрое превысил объёмы, поставленные в страну ближайшим конкурентом России ― США. Это следует из данных бразильской таможни.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Закупки увеличились в 2,1 раза — до 920 тысяч тонн, а их стоимость выросла до $672,8 млн (в 2,4 раза), сообщило РИА Новости. Отмечается, что для России такие показатели стали абсолютным рекордом как в денежном, так и абсолютном выражении.

В свою очередь, США, второй крупнейший поставщик нефтепродуктов в Бразилию, сократили экспорт на треть — до 311,3 тысячи тонн. При этом выручка уменьшилась до $281,2 млн (сокращение на 25%).

Индия в августе также значительно нарастила объёмы поставляемых в Бразилию нефтепродуктов. Экспорт составил 164,5 тысячи тонн на сумму $155,2 млн. Страна оказалась на третьем месте по объёму поставок после России и США.

При этом Соединённые Штаты Америки по итогам восьми месяцев пока остаются главным экспортёром нефтепродуктов в Бразилию. Следом, поднявшись на две позиции, идёт Россия, нарастив экспорт в 5,6 раза — до 4 млн тонн. На третьем месте Нидерланды, поставки откуда увеличились в 3,3 раза — до 1,35 миллиона тонн. Из остальных стран Бразилия импортирует менее миллиона тонн.

Как сообщало ИА Регнум, посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес сообщил, что Бразилия существенно нарастила поставки российских нефтепродуктов, в том числе бензина и дизельного топлива. По его словам, это помогает сельскохозяйственной отрасли страны. Соарес добавил, что наращивание импорта российского дизеля и бензина необходимо, так как бразильская нефть достаточно тяжёлая, а нефтеперерабатывающих заводов для производства дизельного топлива не хватает.

Президент России Владимир Путин в августе заявил, что за последние несколько лет поставки в Африку российских нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) кратно возросли. Он уточнил, что за последние два года экспорт в Африку увеличился в 2,6 раза.

Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что в августе 2023 года Россия добровольно сократила экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. По его словам, решение принято в рамках усилий по обеспечению баланса рынка. Позднее он сообщил, что добыча нефти держится на уровне 9,5 млн баррелей в сутки, что означает соблюдение объявленного добровольного сокращения.

Новак заявил 5 сентября, что Россия решила продлить добровольное сокращение экспорта нефти до конца 2023 года. Согласованный на сентябрь объём составил 300 тыс. баррелей в сутки.