Москва, 4 августа, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Добыча нефти России держится на уровне 9,5 млн баррелей в сутки, что означает, что соблюдается объявленное добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки, реализуемое с марта текущего года. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Иван Шилов ИА Регнум

«Общий объём добычи держится на уровне 9,5 млн баррелей в сутки, это означает минус 500 тысяч добровольных сокращений, которые реализуются с марта», — отметил он.

Новак также отметил, то ситуация на нефтяном рынке в настоящее время стабильна, цены на нефть находятся на приемлемом уровне.

«Сегодня, на наш взгляд, рынок достаточно стабилен. Котировки находятся на приемлемом уровне. Благодаря действиям ОПЕК+, в том числе и России, обеспечивается баланс спроса и предложения», — отметил он.

Вице-премьер высказал мнение о том, что прирост потребления нефти в мире в текущем году составит 2,4 млн баррелей в сутки, а спрос на нефть в мире в 2024 году увеличится на 2,2 млн баррелей в сутки.

Он добавил, что в настоящее время спрос на нефть в мире находится на рекордном уровне.

Как передавало ИА Регнум, газета The Wall Street Journal написала, что российская экономика выдержала испытание санкциями и показала прочность и устойчивость к внешним преградам. Издание отметило, что страны Запада ощутили провал в своём желании «быстро поставить российскую экономику на колени» из-за спецоперации, который «идентичен тупиковой ситуации на поле боя». Газета также отметила, что, несмотря на введенные ограничения на продажу нефти, её продолжают покупать, а добыча снизилась незначительно.

Президент России Владимир Путин 31 июля заявил, что развитие экономки — это база для решения всех задач, стоящих перед Россией.

На совещании по развитию экономики 25 июля российский лидер заявил, что высокие темпы роста экономики страны и увеличения доходов бюджета сохранятся. Также Владимир Путин подтвердил прогноз роста ВВП страны в 2023 году на уровне выше 2%, но отметил, что существуют риски роста инфляции в России.