Москва, 24 августа, 2023, 12:48 — ИА Регнум. За последние несколько лет поставки в Африку российских нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) значительно возросли. Об этом 24 августа, выступая по видео-конференц-связи на встрече в формате «БРИКС плюс/аутрич», заявил президент России Владимир Путин.

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«За последние два года увеличился в 2,6 раза экспорт в Африку российской сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного природного газа. Приличное увеличение!» ― подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что Россия намерена реализовать в 16 государствах Африки порядка 30 перспективных энергетических проектов. По его словам, они находятся в различной степени проработки. Общая мощность прорабатываемых энергопроектов составляет примерно 3,7 гигаватт.

Глава государств подчеркнул, что страны Африки обладают огромным потенциалом, который нарастает с геометрической прогрессией. Он отметил, что Россия и африканские страны должны использовать доверительные отношения, сложившиеся еще с времён СССР, начав работать по-новому.

За последние два десятка лет средний рост экономики африканских стран в общей сложности составил 4–4,5% в год.

Президент России также указал, что в обозримой перспективе альтернативы углеводородному топливу не просматривается. По подсчётам экспертов, к 2050 году население Земли вырастет на 1,7 млрд человек, а мировой спрос на энергию — на 22%.