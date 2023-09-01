Симферополь, 2 сентября, 2023, 02:50 — ИА Регнум. Ночью 2 сентября ВСУ с помощью безэкипажного катера попытались третий раз атаковать Крымский мост. Беспилотник уничтожен, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«2 сентября около 02:20 мск в акватории Чёрного моря уничтожен третий украинский полупогружной безэкипажный катер, направленный киевским режимом для совершения террористической атаки Крымского моста», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября около 02:10 мск Киев предпринял вторую за ночь попытку нанести террористический удар по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Его успели уничтожить. С 00:00 мск движение по Крымскому мосту приостановлено.

Накануне около 23:15 мск Киев также предпринял попытку нанести террористический удар по Крымскому мосту с помощью полупогружного безэкипажного катера. Беспилотник был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Чёрного моря.