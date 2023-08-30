Москва, 30 августа, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Истребитель Су-30 уничтожил военный катер ВСУ с экипажем восточнее острова Змеиный в Чёрном море. Об этом 30 августа сообщили в Минобороны РФ.

Irkut.com СУ-30СМ

«30 августа 2023 года, восточнее острова Змеиный в акватории Чёрного моря, экипажем самолёта Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 30 августа российские самолёты поразили в Чёрном море четыре военных катера, на которых находились украинские десантные группы. На борту всех уничтоженных морских судов находилось в общей сложности до 50 человек.

22 августа российская авиация поразила быстроходный военный катер ВСУ в районе острова Змеиный в Чёрном море. Речь идет о судне Willard Sea Force американского производства, на котором находился украинский десант.

4 августа два украинских безэкипажных катера пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск. Их засекли и уничтожили охранные корабли Вооружённых сил России.