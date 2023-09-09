Нью-Дели, 9 сентября, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Россия считает сформулированную в итоговой декларации, согласованной «Группа двадцати» на саммите в Нью-Дели, позицию объединения по Украине сбалансированной. Об этом 9 сентября заявила шерпа Российской Федерации в G20 Светлана Лукаш.

Она подчеркнула, что это был один из самых сложных саммитов «Большой двадцатки» за почти двадцатилетнюю историю существования форума на уровне лидеров и он будет с результатом, обещаниями и конкретными договоренностями всех лидеров объединения.

«Заняло согласование декларации практически 20 дней до саммита и пять дней здесь, на месте. Это объяснялось не только какими-то разногласиями по украинскому сюжету, но также различиями в позициях по всем ключевым вопросам, прежде всего вопросам изменения климата и перехода к низкоуглеродным энергетическим системам», ― пояснила шерпа.

Лукаш отметила, что по украинскому сюжету были очень сложные переговоры, прежде всего сработала коллективная позиция стран БРИКС и партнёров. По ее словам, половина «двадцатки» отказалась трактовать события в интересах того, как подаёт их Запад.

«Всё отражено в сбалансированном виде», ― подчеркнула представитель России.

Она отметила, что позиция объединения, отражённая в документе, ― консенсусная, все члены «Группы двадцати» договорились действовать в едином ключе в интересах мира, безопасности и урегулирования конфликтов по всему миру.

Как сообщало ИА Регнум, саммит G20 под председательством Индии проходит в Нью-Дели 9–10 сентября. На него пригласили лидеров всех стран «Большой двадцатки», а также представители Египта, ОАЭ, Нидерландов, Испании, Бангладеш, Маврикии, Омана, Нигерии и Сингапура. Россию на саммите представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что дипломаты стран «Большой двадцатки» (G20) согласовали компромиссные формулировки по украинскому конфликту, сумев «преодолеть разногласия» между Москвой и рядом стран Запада. Отмечается, что имевшиеся разногласия могли угрожать принятию совместного итогового коммюнике саммита G20 в Индии.

В итоговой декларации саммита представители G20, в частности, выступили против применения ядерного оружия и призвали отказаться от угроз его применения, чтобы не допустить «эпохи войн».

Лидеры G20 также призвали к полному исполнению условий зерновой сделки, подчеркнув её необходимость для наименее развитых стран, особенно в Африке. Также участники саммита подняли вопрос реформы Всемирной торговой организации.