Нью-Дели, 9 сентября, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Дипломаты стран «Большой двадцатки» (G20) согласовали компромиссные формулировки по украинскому конфликту. Об этом 9 сентября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия G20

По информации источника, в ходе выработки «компромиссных формулировок» дипломаты государств G20 сумели «преодолеть разногласия между Москвой» и рядом стран Запада.

Отмечается, что имевшиеся разногласия могли угрожать принятию совместного итогового коммюнике саммита G20 в Индии. Источники рассказали, что формулировки схожи с теми, которые содержались в прошлогоднем заявлении, принятом по итогам саммита на Бали.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что американская сторона не готова говорить о возможности включения украинской тематики в итоговое совместное коммюнике саммита G20. Он уточнил, что G20 — это более сложный формат, чем «Большая семёрка» (G7).

МИД России 8 сентября заявил, что страны G7 давят на Индию с целью добиться отражения в итоговых документах саммита G20 своих односторонних взглядов на украинский кризис. В ведомстве уточнили, что на саммите отражается негативное влияние геополитических недопониманий в международном сообществе и односторонних подходов Запада по продавливанию своих инициатив.

Саммит G20 начнёт 9 сентября свою работу в Нью-Дели. Завершатся мероприятия 10 сентября. Россию на саммите представляет глава МИД Сергей Лавров.