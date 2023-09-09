Москва, 9 сентября, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Президент Международного форума БРИКС Пурнима Ананд высоко оценила проведение выборов в новых регионах России. Она отметила их полную прозрачность и отсутствие какого бы то ни было принуждения. Ананд заявила, что иностранные эксперты рассчитывают, что подведение итогов голосования будет аналогично справедливым.

Максим Богодвид/Фотохост-агентство «РИА Новости"/АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Пурнима Ананд

«Мы, представители разных стран и континентов, беспристрастно наблюдаем, как именно люди участвуют в выборах, в принудительном порядке ли это происходит, как вещают западные СМИ. Мы обнаружили, что люди воодушевлённо приходят на избирательный участок», — заявила она.

Наблюдатель подчеркнула, что местные жители приходят на участки с раннего утра. Везде наблюдается располагающая атмосфера. Ананд отметила приятную и располагающую атмосферу на каждом из участков, которая наглядно показывает, что после украинского кризиса люди верят в Россию и её процветание и успех. Эксперт обратила внимание, что никто и никак не препятствует общению иностранных наблюдателей с избирателями.

«У нас есть всё необходимое для наблюдения. Например, средства для связи и коммуникации, компьютерные устройства и услуги переводчиков. Благодаря всему этому мы можем узнать, сколько людей участвуют в выборах, пообщаться с избирателями и организаторами», — пояснила она ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, в Единый день голосования в России впервые проголосуют жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Избирательные кампании также пройдут в 85 субъектах России. В 21 регионе проходят прямые выборы должностных лиц, а в 20 субъектах пройдут выборы депутатов местных законодательных органов власти. В новых российских регионах зарегистрировали 18 списков от пяти парламентских партий на выборах в законодательные собрания, в которые внесли более 1300 кандидатов.

Так, «Единая Россия» выдвинула кандидатуры на посты руководителей новых регионов. На должности глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей предложили врио главы ДНР Дениса Пушилина, врио главы ЛНР Леонида Пасечника, врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Президент России Владимир Путин 9 сентября проголосовал на выборах столичного мэра в режиме онлайн. Такой метод он выбрал из-за высокой рабочей загрузки. Президент и ранее участвовал в голосовании дистанционно — в 2022 году на выборах столичных муниципальных депутатов он также проголосовал через электронную форму, назвав позднее онлайн-голосование очень удобным.