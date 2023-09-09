Москва, 9 сентября, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Вашингтон не предоставил никаких доказательств якобы проведённых Россией кибератак, заявил 9 сентября глава департамента международной информационной безопасности МИД России, спецпредставитель президента по международному сотрудничеству в области информбезопасности Артур Люкманов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Никаких убедительных доказательств якобы осуществляемой Россией злонамеренной деятельности с использованием ИКТ по существующим двусторонним горячим линиям связи с Вашингтоном, созданным специально для расследования компьютерных атак, представлено не было», — привёл его слова сайт МИД.

Люкманов отметил, что вместо доказательств США наращивают наступательные потенциалы и проводят «атаки на упреждение». По его словам, действия США повышают риски конфронтации. Дипломат обратил внимание, что ошибка при использовании технологий может вылиться в тотальную войну, и Москва намерена остановить дальнейшее ухудшение ситуации в этой сфере.

Как сообщало ИА Регнум 8 сентября, глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что на систему дистанционного электронного голосования в России совершили более пяти тысяч кибератак. По её словам, уровень атак на периметр ДЭГ был низким, наиболее часто фиксировались атаки не из России.

МИД также сообщал, что сами США планировали потратить $11 млрд на кибератаки в 2023 году. По словам замглавы ведомства Олега Сыромолотова, страны Запада рассчитывали путём кибератак подчинить своей воле неугодные правительства и планировали воспользоваться большими объёмами данных и программными средствами их передачи.